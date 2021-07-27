Пакьяо рассказал, когда планирует завершить карьеру

Мэнни Пакьяо / фото - nytimes.com

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) рассказал Boxingscene.com, что его мотивирует и какие цели он преследует в боксе.

До того, как пандемия закрыла все, я очень гордился своей серией побед в полусреднем весе, которые одержал за 12 месяцев. Я одолел таких соперников как Лукас Маттиссе, Эдриен Бронер, Кит Турман. Я стал самым возрастным боксером, который выигрывал титул в полусреднем дивизионе.

Складывается впечатление, что у меня было несколько боксерских карьер. То, что происходит сейчас, заставляет меня думать, а что если я и дальше смогу побеждать бойцов элитного уровня. Возможно, тогда я стану темой для дискуссии о том, чтобы меня считали одним из величайших бойцов всех времен, вместо того, чтобы быть одним из величайших своей эпохи».