Пакьяо рассказал, когда планирует завершить карьеру
Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) рассказал Boxingscene.com, что его мотивирует и какие цели он преследует в боксе.
«Несколько лет назад, я бы сказал, что был доволен своими позициями в боксе и достижениями. Теперь я думаю иначе. Возможно дело в возрасте или опыте, но я ценю каждый недавний свой поединок, который провел, потому что каждый бой может оказаться для меня последним.
До того, как пандемия закрыла все, я очень гордился своей серией побед в полусреднем весе, которые одержал за 12 месяцев. Я одолел таких соперников как Лукас Маттиссе, Эдриен Бронер, Кит Турман. Я стал самым возрастным боксером, который выигрывал титул в полусреднем дивизионе.
Складывается впечатление, что у меня было несколько боксерских карьер. То, что происходит сейчас, заставляет меня думать, а что если я и дальше смогу побеждать бойцов элитного уровня. Возможно, тогда я стану темой для дискуссии о том, чтобы меня считали одним из величайших бойцов всех времен, вместо того, чтобы быть одним из величайших своей эпохи».
Также Мэнни сообщил, что еще серьезно не задумывается о завершении карьеры.
«Нет графика и нет конкретной даты, когда я уйду на пенсию. У нас с Фредди всегда было соглашение, что когда он увидит в бою или в тренировочном лагере, что-то, что сигнализирует о том, что пришло время, мы с ним это обсудим. Так что нет установленной даты или возраста».
Мэнни Пакьяо ответил на вопрос о стратегии на бой против Эррола Спенса (27-0, 21 КО).
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