Пакьяо рассказал, почему в 42 года все еще находится на вершине мирового бокса

Мэнни Пакьяо / фото - manilatimes.net

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) в интервью Boxing Scene рассказал, как ему удается поддерживать прекрасную физическую форму в 42 года и почему он в таком возрасте остается востребованным боксером.

Что касается подготовки к поединкам, то я к моменту начала тренировочного лагеря всегда уже нахожусь в хорошей физической форме. Тренировочный сбор должен быть ориентирован на самих тренировках, форме и стратегии, а не на сгонке веса. Когда вы занимаетесь сгонкой веса во время тренировочного лагеря, то теряете слишком много драгоценного времени.

Когда я был моложе, то считал, что нужно тренироваться ежедневно по три или четыре часа в зале, плюс утренние пробежки. Теперь же я слушаю свое тело. Если я чувствую, что мне нужен выходной после тяжелой тренировки, то я беру выходной, конечно только с благословения Фредди Роуча. Я не чувствую себя старым, а наоборот, сильным и здоровым, и все еще люблю соревноваться».