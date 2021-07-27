Пакьяо рассказал, почему в 42 года все еще находится на вершине мирового бокса
Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) в интервью Boxing Scene рассказал, как ему удается поддерживать прекрасную физическую форму в 42 года и почему он в таком возрасте остается востребованным боксером.
«Могу сказать, что с одной стороны это дар, а с другой тяжелая работа. Бог благословил меня крепким здоровьем. Это подарок. Но любой подарок нужно ценить и заботиться о нем. Поэтому я ценю свое здоровье и забочусь о нем. Мне нравится оставаться активным. Я играю в баскетбол ежедневно, провожу по четыре игры каждый день. Мне это нравится и это держит меня в форме.
Что касается подготовки к поединкам, то я к моменту начала тренировочного лагеря всегда уже нахожусь в хорошей физической форме. Тренировочный сбор должен быть ориентирован на самих тренировках, форме и стратегии, а не на сгонке веса. Когда вы занимаетесь сгонкой веса во время тренировочного лагеря, то теряете слишком много драгоценного времени.
Когда я был моложе, то считал, что нужно тренироваться ежедневно по три или четыре часа в зале, плюс утренние пробежки. Теперь же я слушаю свое тело. Если я чувствую, что мне нужен выходной после тяжелой тренировки, то я беру выходной, конечно только с благословения Фредди Роуча. Я не чувствую себя старым, а наоборот, сильным и здоровым, и все еще люблю соревноваться».
Мэнни Пакьяо рассказал, что его мотивирует и какие цели он преследует в боксе.
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