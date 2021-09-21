Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУсика уже достали вопросами о его размере перед боем с Джошуа, но он нашел универсальный ответ на них
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 1
Сегодня 4
Завтра 4
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Удинезе - Наполи 0:4 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Барселона - Гранада 1:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:15 Ужгород - Нива Т 0:2 Окончен
Хоккей (2 события из 8) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Донбасс - Белый Барс 12:2 Окончен
19:30 Мариуполь - Сокол 0:2 Окончен
Хоккей (1 событие из 2) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Рулав Одд 0:0 Идёт
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Интер -:- Запланирован
21:45 Аталанта - Сассуоло -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Хетафе - Атлетико -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 6) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Рулав Одд 0:0 Идёт
Футбол (4 события из 18) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Специя - Ювентус -:- Запланирован
21:45 Милан - Венеция -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Севилья - Валенсия -:- Запланирован
23:00 Реал - Мальорка -:- Запланирован

Питер Фьюри – о бое Джошуа – Усик: «Для меня в этом бою шансы 51 на 49»

Британский наставник отметил превосходство своего соотечественника над украинцем
Бокс Профессиональный бокс
15:57
Питер Фьюри – о бое Джошуа – Усик: «Для меня в этом бою шансы 51 на 49»
Питер Фьюри / Фото - boxing-social.com
Известный британский специалист Питер Фьюри в интервью YouTube-каналу Voice From The Corner поделился ожиданиями относительно грядущего мегафайта между украинским претендентом на титул WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

«Я слегка склоняюсь в сторону Джошуа из-за габаритов и преимущества в природных атрибутах. Но для меня в этом бою шансы 51 на 49. Джошуа мощнее, крупнее, и у него тоже быстрые руки. Это может стать важным фактором. Но давайте не будем недооценивать Усика и его мощь. Он набрал вес. Станет ли Усик из-за этого медленнее? Нам предстоит это увидеть. Усик должен навязать Джошуа уличную драку, если хочет преуспеть в этом бою. Это мое мнение».


Я думаю, что это будет увлекательный бой. Хороший поединок, потому что это отличная битва двух классных бойцов. Меня очень интересует этот бой. Не стоит недооценивать Усика, но для меня Джошуа – небольшой фаворит. С середины боя до поздних раундов дело может даже дойти до подсчета очков. Я выбираю Джошуа только потому, что Энтони от природы крупнее и мощнее, он натуральный супертяжеловес. Но все решает всего один процент».


Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Александр Усик Александр Усик - Энтони Джошуа Энтони Джошуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Не поворачивается язык сказать, что Усик какой-то враг Украины». Гераскевич презентовал сани с изображением Крыма
Эксклюзив «Не поворачивается язык сказать, что Усик какой-то враг Украины». Гераскевич презентовал сани с изображением Крыма
Скелетон
18:45
Определилась конкретная сумма. Усик получит самый большой гонорар в карьере за бой с Джошуа
Определилась конкретная сумма. Усик получит самый большой гонорар в карьере за бой с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
18:35
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
16:20
41
Усика уже достали вопросами о его размере перед боем с Джошуа, но он нашел универсальный ответ на них
Тема дня
Усика уже достали вопросами о его размере перед боем с Джошуа, но он нашел универсальный ответ на них
Бокс Профессиональный бокс
16:03
Горячая сумма. Известен гонорар Джошуа за бой с Усиком
Горячая сумма. Известен гонорар Джошуа за бой с Усиком
Бокс
12:58
Редкач о бое Джошуа – Усик: «Саша его вынесет за 3-7 раундов»
Редкач о бое Джошуа – Усик: «Саша его вынесет за 3-7 раундов»
Бокс Профессиональный бокс
11:36

Новости: Бокс

Определилась конкретная сумма. Усик получит самый большой гонорар в карьере за бой с Джошуа
Определилась конкретная сумма. Усик получит самый большой гонорар в карьере за бой с Джошуа
Профессиональный бокс
18:35
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
16:20
Усика уже достали вопросами о его размере перед боем с Джошуа, но он нашел универсальный ответ на них
Тема дня
Усика уже достали вопросами о его размере перед боем с Джошуа, но он нашел универсальный ответ на них
Профессиональный бокс
16:03
Питер Фьюри – о бое Джошуа – Усик: «Для меня в этом бою шансы 51 на 49»
Питер Фьюри – о бое Джошуа – Усик: «Для меня в этом бою шансы 51 на 49»
Профессиональный бокс
15:57
Экс-чемпион мира: «Фьюри находится не в лучшей форме перед боем с Уайлдером»
Экс-чемпион мира: «Фьюри находится не в лучшей форме перед боем с Уайлдером»
Профессиональный бокс
14:06
Горячая сумма. Известен гонорар Джошуа за бой с Усиком
Горячая сумма. Известен гонорар Джошуа за бой с Усиком
12:58
WBC санкционировала бой Райана Гарсии с Диасом
WBC санкционировала бой Райана Гарсии с Диасом
Профессиональный бокс
11:58
Редкач о бое Джошуа – Усик: «Саша его вынесет за 3-7 раундов»
Редкач о бое Джошуа – Усик: «Саша его вынесет за 3-7 раундов»
Профессиональный бокс
11:36
Джошуа сравнил Усика с Холифилдом: «Александр погружается глубже»
Джошуа сравнил Усика с Холифилдом: «Александр погружается глубже»
Профессиональный бокс
10:50
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
16:20
41
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости