Усик: «Я не думаю, что я андердог»
Питер Фьюри – о бое Джошуа – Усик: «Для меня в этом бою шансы 51 на 49»
Британский наставник отметил превосходство своего соотечественника над украинцем
15:57
Питер Фьюри / Фото - boxing-social.comИзвестный британский специалист Питер Фьюри в интервью YouTube-каналу Voice From The Corner поделился ожиданиями относительно грядущего мегафайта между украинским претендентом на титул WBO Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом мира WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Я слегка склоняюсь в сторону Джошуа из-за габаритов и преимущества в природных атрибутах. Но для меня в этом бою шансы 51 на 49. Джошуа мощнее, крупнее, и у него тоже быстрые руки. Это может стать важным фактором. Но давайте не будем недооценивать Усика и его мощь. Он набрал вес. Станет ли Усик из-за этого медленнее? Нам предстоит это увидеть. Усик должен навязать Джошуа уличную драку, если хочет преуспеть в этом бою. Это мое мнение».
Я думаю, что это будет увлекательный бой. Хороший поединок, потому что это отличная битва двух классных бойцов. Меня очень интересует этот бой. Не стоит недооценивать Усика, но для меня Джошуа – небольшой фаворит. С середины боя до поздних раундов дело может даже дойти до подсчета очков. Я выбираю Джошуа только потому, что Энтони от природы крупнее и мощнее, он натуральный супертяжеловес. Но все решает всего один процент».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.