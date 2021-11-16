Власов проведет бой с Буатси в декабре
Поединок Буатси Власов отменен из-за травмы британца
Противостояние в полутяжелом весе должно было состояться 18 декабря
18:00
Буатси / Фото - TwitterБой между британским проспектом полутяжелого дивизиона Джошуа Буатси (15-0, 13 KO) с россиянином Максимом Власовым (45-4, 26 KO) не состоится 18 декабря. Об этом в Twitter сообщил журналист Майкл Бенсон.
Буатси получил травму руки. Поединок должен был пройти в андеркарде реванша между супертяжеловесами Джозефом Паркером (29-2, 21 КО) и Дереком Чисорой (32-11, 23 КО).
Весной Власов уступил решением судей американцу Джо Смиту-младшему в поединке за вакантный титул WBO.
Буатси в своем последнем бою нокаутировал латвийца Рикарда Болотникса.
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