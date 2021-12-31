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Портер: «Когда смотришь на выступления Ломы, то понимаешь, что рекорд не так и важен»

Экс-чемпион не видит ничего ужасного, что у украинца не «ноль» в графе поражений
Бокс Профессиональный бокс
31 декабря 2021г. 07:00
Портер: «Когда смотришь на выступления Ломы, то понимаешь, что рекорд не так и важен»
Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Бывший чемпион полусреднего веса Шон Портер в эфире своего подкаста на Youtube на примере Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) обсудил значимость рекорда в мировом боксе:

Если взглянуть на бой Ломаченко – Комми. Он на ESPN, миллионы людей его увидят. И они будут лицезреть, что у Ломы есть поражения. Фанаты бокса понимают, как Василий получил эти поражения, как это произошло и прочее… Но будет еще и множество людей, которые подключатся, увидят не «ноль» в графе поражений, и отвернутся на секунду.

Но как только они увидят, что Лома делает, как он действует в ринге, они втянутся. Поймут, что рекорд не так и важен. Намного важнее перформанс боксера. И любой боец в свой лучший вечер может победить.

Также Портер заявил, что Лома не смог добить Ричарда Комми (30-4, 27 KO) в их поединке.

Олег Шумейко-младший
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Шон Портер Василий Ломаченко

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