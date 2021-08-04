Промоутер Ломаченко подтвердил дату боя укранца и назвал двух потенциальных соперников
Промоутер бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) Боб Арум подтвердил, что следующий бой украинец проведет 11 декабря, сообщает WBN.
Соперником Ломаченко должен стать кто-то из двоицы Ричард Комми (30-3, 27 КО), Девин Хэйни (26-0, 15 КО).
Интересно, что одновременно с новостями о следующем сопернике Ломаченко, появляется информация о том, что Комми и Хэйни ведут переговоры о поединке между собой.
Одним из вариантов развития карьеры Ломаченко является реванш против Теофимо Лопеса. Для этого украинцу необходимо победить в бою 11 декабря. Затем, если Лопесу удастся также выиграть свой поединок, боксеры подерутся в конце зимы или начале весны следующего года.
Напомним, недавно Ломаченко вышел на первое место рейтинга еще одной боксерской организации.
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