Промоутер Ломаченко подтвердил дату боя укранца и назвал двух потенциальных соперников

Василий вернется на ринг 11-го декабря

Фото: Facebook Василия Ломаченко

Промоутер бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) Боб Арум подтвердил, что следующий бой украинец проведет 11 декабря, сообщает WBN.

Соперником Ломаченко должен стать кто-то из двоицы Ричард Комми (30-3, 27 КО), Девин Хэйни (26-0, 15 КО).

Интересно, что одновременно с новостями о следующем сопернике Ломаченко, появляется информация о том, что Комми и Хэйни ведут переговоры о поединке между собой.

Одним из вариантов развития карьеры Ломаченко является реванш против Теофимо Лопеса. Для этого украинцу необходимо победить в бою 11 декабря. Затем, если Лопесу удастся также выиграть свой поединок, боксеры подерутся в конце зимы или начале весны следующего года.

Напомним, недавно Ломаченко вышел на первое место рейтинга еще одной боксерской организации.