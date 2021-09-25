Рой Джонс сомневается в Джошуа перед боем с Усиком: «Если ты однажды сдался, то становится проще сделать это снова»

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Легенда мирового бокса Рой Джонс в интервью YouTube-каналу Boxing Social поделился своими мыслями о предстоящем поединке объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против Александра Усика (18-0, 13 КО), который состоится сегодня в Лондоне.

Вес Джошуа говорит о том, что он планирует прессовать Усика. Александр об этом знает, поэтому он тоже набрал вес. Этому не следует придавать большое значение, ведь все зависит от того, что будет делать Джошуа. Надо принимать во внимание вот что: Энтони, вероятно, менее опытен в этой паре. Он не устраивает в ринге такие игры разума, как Усик.

В первом бою с Энди Руисом Джошуа в определенном смысле сдался. Я надеюсь, что с ним было что-то не так, и в действительности он смелее. Ведь в противном случае, если в этом бою возникнут трудности, он может сдаться. Дело в том, что если ты однажды сдался, то становится проще сделать это снова. Так что я не знаю».