Руис «похоронил» Усика еще до боя с Джошуа

Мексиканец уверен, что британец удосрочит украинца

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 КО) сделал прогноз на то, как сложится бой украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) против обладателя титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Слова мексиканца приводит espn.com:

«Джошуа будет больше и сильнее. Усик немного замедлится, потому что он наберет вес для этого боя. Он прибавит к своему обычному весу около 9 килограммов. Джошуа будет контролировать ход поединка за счет джеба и дистанции, но нельзя ничего сказать наверняка. Усик – хитрый парень, левша, он любит передвигаться по рингу. Однако я не представляю, что Усик будет двигаться и окажется быстрее Джошуа. Энтони победит нокаутом в шестом раунде. Он будет доминировать в бою и удосрочит Усика. Джошуа будет использовать дистанцию и размах рук. Он подсушился, поэтому я уверен, что он будет легче на ногах. Джошуа будет двигаться и пользоваться преимуществом в габаритах».

Руис – единственный боксер, который побеждал Джошуа. В июне 2019 года Энди сенсационно удосрочил британца, завоевав титулы WBA, WBO, IBF. Однако пояса мексиканец продержал недолго, уступив их в реванше все тому же Джошуа.



Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Накануне боксеры прошли церемонию взвешивания, на которой украинец показал рекордный вес в карьере.

На сайте XSPORT будет доступна прямая онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.