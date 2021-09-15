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Скандальный украинский дуэт снял музыкальный клип с Александром Усиком

Супертяжеловес почувствовал себя в роли актера

Бокс Профессиональный бокс
10:47
Скандальный украинский дуэт снял музыкальный клип с Александром Усиком

Скандальный украинский дуэт ANNA MARIA опубликовал на своем YouTube-канале музыкальный клип на песню «Light up», где главная роль была отведена супертяжеловесу Александру Усику.

 

Дуэт ANNA MARIA в 2019 году попали в большой скандал во время отбора на Евровидение. Оказалось, что родители девушек после аннексии Крыма остались работать чиновниками на полуострове. Мама девушек Лариса Опанасюк до 13 ноября 2019 года работала заместителем председателя совета министров «Республики Крым».

Также скандал с девушками еще больше разгорелся после того как они в интервью на одном из украинских телеканалов заявили, что «Украина потеряла полуостров», а между Украиной и Россией нет войны.

По словам девушек, они не интересуются политикой и не собираются отказываться от родителей из-за того, что те выбрали Россию.

Напомним, 25 сентября в Лондоне Усик проведет поединок против чемпиона мира по трем версиям Энтони Джошуа.


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(Голосов: 1)

Теги

Александр Усик

Комментарии 3

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15 сентября 2021г. 10:59
про усика и лома то не новость что крысы ватные
0 0
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15 сентября 2021г. 13:57
Дубина накачанная
0 0
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15 сентября 2021г. 15:29
Что не ответ то рогуль .
Саня ты лучший а былопатриоты лесом
0 0
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