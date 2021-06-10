Олег Малиновский узнал дату следующего боя. Он подерется за пояс WBO
Соперник Малиновского: «Я отлично подготовился и не могу дождаться субботы, чтобы стать интерконтинентальным чемпионом WBO»
Кокололо уверен, что сможет победить украинца в Киеве
22:43
Натаниэль Какололо / фото - namibian.com.na
Чемпион Африки по версии ABU Натаниэль Кокололо (11-1-1, 4 КО) прокомментировал предстоящий бой за пояс WBO Inter-Continental против Олега Малиновского (27-0, 8 КО). Поединок пройдет в Киеве 12 июня на арене АККО International. Слова боксера из Намибии приводит namibian.com.
«Я уже много раз говорил: чемпионы не готовятся, чемпионы остаются готовыми. Я чемпион Африки, и моя подготовка прошла очень хорошо. Мой противник – левша, и я готовился против лучших левшей страны, таких как Йонас Матеус, Мартин Мукунгу, Бернард Бернар и Джефф Магагейн из Южной Африки. Я очень хорошо подготовился и не могу дождаться вечера субботы, чтобы стать межконтинентальным чемпионом WBO.
Он хороший боец и ни разу не проигрывал, но он никогда не встречался со мной, в субботу вечером я утоплю его».
Малиновский в прошлом поединке нокаутировал соперника в концовке боя.
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