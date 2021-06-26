Спарринг-партнер Ломаченко: «Василий остановит Накатани в течение 11 раундов»

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Американский боксер первого среднего веса Стивен Галеано, который был спарринг-партнером бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) во время подготовки к поединку с японским легковесом Масайоши Накатани (19-1, 13 КО), поделился мыслями о предстоящем бое.

Лома умеет ставить бойца на компрометирующие позиции, что невероятно впечатляет. Ничто не проходит мимо него, он видит все, что боец делает немного неправильно, и извлекает из этого выгоду. Его точность, спокойствие и расположение – единственные в своем роде.

Лома очень легко воспользовался небольшими ошибками, которые я делал, и заставил меня внести невероятные изменения. Этот опыт поможет мне далеко продвинуться в моей боксерской карьере.

Ломаченко остановит Накатани в течение 11 раундов. Накатани – великий боксер и воин, который отказывается падать. Однако я считаю, что он делает слишком много ошибок, чтобы беспокоить такого вдохновителя, как великий Ломаченко».