Спарринг-партнер Ломаченко: «Василий остановит Накатани в течение 11 раундов»
Американский боксер первого среднего веса Стивен Галеано, который был спарринг-партнером бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) во время подготовки к поединку с японским легковесом Масайоши Накатани (19-1, 13 КО), поделился мыслями о предстоящем бое.
«Спарринги с Ломаченко были невероятно сложными, но это очень ценный опыт. Я никогда не был на ринге с кем-то вроде него. Лома – великий, он лидер в боксе и имеет одно из самых глубоких резюме в истории бокса, как любительского, так и профессионального.
Лома умеет ставить бойца на компрометирующие позиции, что невероятно впечатляет. Ничто не проходит мимо него, он видит все, что боец делает немного неправильно, и извлекает из этого выгоду. Его точность, спокойствие и расположение – единственные в своем роде.
Лома очень легко воспользовался небольшими ошибками, которые я делал, и заставил меня внести невероятные изменения. Этот опыт поможет мне далеко продвинуться в моей боксерской карьере.
Ломаченко остановит Накатани в течение 11 раундов. Накатани – великий боксер и воин, который отказывается падать. Однако я считаю, что он делает слишком много ошибок, чтобы беспокоить такого вдохновителя, как великий Ломаченко».
Напомним, боксеры выйдут в ринг 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе (США).
Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции. Начало – утром 27 июня, ориентировочно в 5:00.
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