Стивен Фултон vs Брэндон Фигероа. Онлайн трансляция

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19 сентября в Рок-Рапидсе (США) чемпион мира по версии WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Стивен Фултон (19-0, 8 КО) проведет поединок против чемпиона WBC Брэндона Фигероа (22-0-1, 17 КО).



Отметим, что бой дорлжен был пройти 11 сентября, после чего был перенесен на 18 (в Украине из-за смены часовых поясов бой пройдет 19-го).

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало боя – 06:00.