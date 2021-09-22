Тейлор – о бое Усика с Джошуа: «Это может быть очень тяжелый вечер для Александра»
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves высказался о поединке обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) против Александра Усика (18-0, 13 KO).
«Я никому не отдаю предпочтение. Я считаю, что это очень интересный бой. Думаю, что природные габариты Джошуа, его сила, скорость, молодость и навыки могут сделать вечер очень тяжелым для Усика, особенно в начале боя. Если Энтони выйдет и начнет использовать свои габариты, мощь и преимущество в весе, то это может быть очень тяжелый вечер для Александра. В таком случае Джошуа может его удосрочить, ведь Энтони резкий и быстрый панчер. К тому же он большой и мощный парень.
У Усика был очень тяжелый вечер с Дереком Чисорой. Тот бой показал, что Усик достаточно мелкий супертяжеловес, так что у него могут возникнуть проблемы. Но я думаю, что если Джошуа выйдет боксировать, то Усик сможет с ним драться. Тогда Александр может быть хитрым и переиграть Джошуа, потому что это будет его стиль боя.
Я считаю, что это очень интересное противостояние. На самом деле не знаю, кто победит. Возможно, я склоняюсь в сторону Джошуа, но это очень интересный поединок».
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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