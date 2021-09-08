«Торнадо» вновь будет в ринге? Скандальный Хурцидзе после выхода из тюрьмы хочет реанимировать свою карьеру

Бывший претендент на титул чемпиона мира намерен вернуться в бокс



Автандил Хурцидзе / Фото - Facebook

«Привет поклонникам, друзьям, родственникам. Хочу сообщить вам, что 14 сентября отметят мой день свободы. Я выхожу из тюрьмы с полной решимостью к возвращению моей карьеры. У меня были все пять лет подготовки, все условия, чтобы занять самое сильное место в федеральной ячейке. Спасибо Америке за своевременное рассмотрение моего вопроса, дивиденды и дисциплины. Также большое спасибо моему адвокату».

Экс-временный чемпион мира по версии WBO в среднем дивизионе, грузинский боксер(33-2, 22 КО) на своей странице всообщил, что досрочно выходит из тюрьмы США.Напомним, что в 2018 году боксер был был приговорен к десяти годам тюрьмы в США. Суд присяжных единогласно постановил, что Хурцидзе участвовал в целом ряде преступных схем грузинской мафии, которые включали насилие, вымогательство, кражи, торговлю краденым и мошенничество.8 июля 2017 года в Лондоне у Хурцидзе должен был состояться поединок с британцемза пояс чемпиона мира, однако бой был отменен из-за ареста скандального грузина.