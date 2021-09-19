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Тренер Паркера: «Усик – самый мастеровитый боец, с которым дрался Джошуа»

Бэрри верит, что Александр станет лидером хэвивейта
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 16:36
Тренер Паркера: «Усик – самый мастеровитый боец, с которым дрался Джошуа»
Александр Усик / Фото: Instagram

Тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера (29-2, 21 KO) Кевин Бэрри поделился мнением о предстоящем мегафайте «королевского» дивизиона обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и Александра Усика (18-0, 13 KO):

Смотрите, я честно верю, что Усик может доминировать в супертяжелом весе. И для меня это один из самых будоражащих боев года. Я сказал еще пару лет назад, что Усик – это настоящий боец. Он, очевидно, самый мастеровитый боец, с которым когда-либо разделял ринг Энтони Джошуа. Это человек, у которого невероятный боксерский IQ, и это первый крузер, который выиграл все четыре пояса. Когда мы посмотрим на его прогресс, на его переход в супертяжи, давайте вспомним, что на своем пути он побил 4 небитых чемпионов в крузерах. Бриедис, Гассиев, Гловацки, Хантер – всех действительно хороших, умелых, качественных бойцов. И он побил их всех. 

Много говорится о его первых боях в супертяжах. Мы знаем, что его бой против Уизерспуна не был его лучшим выступлением, но он просто набрал большой вес и выбрасывал множество быстрых ударов. С этим экстраразмером его тело реально не перестроилось. 

Чисора – один из самых жестких ребят в супертяжах. Чисора был крепким орешком для многих ребят, но Усик победил в бою комфортно. Я считаю, что этот стиль очень сложный для Энтони Джошуа. Я считаю, что это будет огромный тест для него и его команды. У него очень умная команда, нет сомнений на этот счет. Они всегда подстраивались к стилю бойцов, с которыми они встречались. Посмотрите на бой с Усиком. Он уже ждет несколько лет. Они могли подраться с ним уже давно, и я честно верю, что это не из-за Тайсона Фьюри. Я считаю, что этот стиль будет очень проблемным, очень некомфортным для Джошуа. Этот стиль протестирует его в разное время боя.

Если бы вы были в команде Джошуа, что бы вы сделали? Мы видим, что Джошуа постройнел, сбросил вес. Вы видели его тактику против Паркера, Руиса, он не был там тем жестким Энтони Джошуа. Но с таким бойцом, как Усик, может ли он встать плечом к плечу и боксировать с Усиком, или из-за преимущества в размере и силе должен донести это до него?

Будет время в бою, когда он попытается навязать свои размер и мощь Усику, но мы говорили ранее, что Усик – самый мастеровитый боец, с которым дрался Джошуа. Но и Джошуа самый физически мощный боец, с которым разделял ринг Усик. Поэтому у обоих бойцов есть свои сильные стороны. И я считаю, это был разумный шаг. Джошуа должен сбросить вес. Ему необходимо быть очень мобильным в этом поединке, ему нужно отвечать на некоторые движения и углы, которые будет делать Усик. Это очень важно, и я уверен, он очень упорно работал над тренировками на скорость ног. Ему нужно двигаться намного быстрее. 

Мы знаем, что у Усика стиль контратакующего левши. Давайте вспомним, что всю его карьеру он дрался с правшами. Джошуа не дрался с большим количеством левшей. И Усик – это не просто левша, это один из элитных левшей в мире. Это боец, как мы упоминали ранее, владеет невероятным боксерским IQ, имеет так много навыков. Я считаю, что Джошуа будет реально протестирован. Я считаю, в начале боя будет много раундов, в которых Джошуа будет очень некомфортно. Позже в бою может быть немного иначе, раз у него такое огромное преимущество в росте и размахе рук. Но говоря о размахе, у него 4 дюйма преимущества над Усиком. У Джошуа было 8 дюймов преимущества над Руисом, но Руис все равно был способен доносить свои удары. Я не думаю, что размах будет иметь настоль большое значение, как считают люди.

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.

Источник: vringe.com Олег Шумейко-младший
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Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик Энтони Джошуа

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