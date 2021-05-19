У соперника Тима Цзю проблемы со здоровьем

Зерафу даже пришлось госпитализировать





Майкл Зерафа / Фото: Wide World of Sports - Nine

У топового австралийского боксера первого среднего веса Тима Цзю (18-0, 14 KO) может смениться соперник, поскольку у Майкла Зерафы (28-4, 17 KO) проблемы с животом.



По информации портала WA Today, Зерафу прямо из тренировочного лагеря госпитализировали из-за болей в животе.

В команде боксера рассказали, что у Зерафы болит живот, его тошнит, и они не выпустят его на бой 7 июля, если проблему не решат.

Напомним, ранее легендарный отец Тима Костя Цзю заявил, что его сын не готов к Геннадию Головкину.