Соперник Тима Цзю: «Фамилия ему очень помогает, у меня не было возможности воспользоваться помощью папы»
У соперника Тима Цзю проблемы со здоровьем
Зерафу даже пришлось госпитализировать
19 мая 15:10
Майкл Зерафа / Фото: Wide World of Sports - Nine
У топового австралийского боксера первого среднего веса Тима Цзю (18-0, 14 KO) может смениться соперник, поскольку у Майкла Зерафы (28-4, 17 KO) проблемы с животом.
По информации портала WA Today, Зерафу прямо из тренировочного лагеря госпитализировали из-за болей в животе.
В команде боксера рассказали, что у Зерафы болит живот, его тошнит, и они не выпустят его на бой 7 июля, если проблему не решат.
Напомним, ранее легендарный отец Тима Костя Цзю заявил, что его сын не готов к Геннадию Головкину.
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