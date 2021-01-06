Уайлдер и Уайт могут устроить грандиозный бой. Помешать может только Поветкин

Маурисио Сулейман уже потирает руки, но не рановато ли?

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Диллиан Уайт и Деонтей Уайлдер / Фото - Boxing Scene

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер еще может быть интересен. Так считает глава Совета Маурисио Сулейман, размышляя о том, какие варианты продолжения карьеры американца могут быть.

Мексиканец считает, что «крупной рыбой» может стать «элиминатор» Уайлдера против Диллиана Уайта, если, конечно же, британе победит в реванше россиянина Александра Поветкина. К слову, в том бое будет разыгран титул «временного» чемпиона WBC.

Понятно, что в случае проведения боя Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри на бой против победителя выстроится целая очередь. И почему бы в ней не оказаться первым лучшему в поединке Уайта и Уайлдера, размышляет Сулейман.

WBC однозначно будет способствовать такому бою, но возможности Совета не безграничны. Организация не может сделать за промоутеров всю работу.

«К сожалению, мы не промоутеры и не сваты, – говорит Сулейман. – Однако потенциально это очень крутой бой. В супертяжелом весе есть огромное количество талантов, и я уверен, что в ближайшие годы мы увидим большую гонку за титулами. У нас может появиться множество раскладов и комбинаций».

Деонтей Уайлдер / Фото - DAZN.com

Сулейман призывает не концентрироваться только на поединке Фьюри и Джошуа, поскольку среди бойцов второго эшелона борьба будет не менее интересной. И, вполне возможно, что как раз в ней и определится будущий чемпион мира.

«Конечно, все говорят о бое Джошуа и Фьюри, но есть также много других боев, которые потенциально могут стать отличным развлечением для поклонников бокса по всему миру».

Уайлдер все еще не может вернуться на ринг после того, как он в феврале прошлого года проиграл свой титул Тайсону Фьюри и потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Спортивная судьба Уайта еще трагичнее. Он ждал боя с Уайлдером более 1000 дней в качестве претендента на титул, но так и не встретился с американцем, а затем и вовсе уступил Поветкину в бою за пояс «временного» чемпиона.

Сейчас Уайлдер занимает первое место в рейтинге WBC, так что бесспорно он будет первым претендовать на бой с победителем поединка Фьюри – Джошуа по линии WBC. Победа Уайта над Поветкиным на следующих выходных сделает британца также весомой фигурой в глазах руководства Совета.

Диллиан Уайт / Фото - EssentiallySports

«Безусловно, мне нравится эта идея, – говорит Сулейман о потенциальном поединке. – Конечно, рейтинги составлены не просто так, они основаны на заслугах. Посмотрим, что будет 27 марта. Если Уайт победит, он станет «временным» чемпионом. Это могло бы поставить его в очень привилегированное положение, а боксу принести хорошее время».

Идею Сулеймана готовы поддержать и противоборствующие стороны. Сам Уайлдер уже упоминал имя Уайта в одном из интервью после поражения от Фьюри. Промоутер «Боди Снэтчера» Эдди Хирн также говорил, что готов организовать бой против «Бронзового бомбардировщика».

«Я люблю Деонтея Уайлдера, – говорил Хирн. – Уайлдер против Уайта – это бой, о котором мы говорили давно. Уайт призывал к этому бою более трех лет, а теперь Уайлдер проиграл и жаждет поединка с Уайтом».

Ну и, конечно же, нужно учитывать и мнение Уайта.

«Я буду драться с кем угодно, – говорит он. – Деонтей Уайлдер – тот, с кем я хочу драться и кого избить. Я считаю, что он тот, которого я уничтожу и нокаутирую».

По сути, у Уайлдера других вариантов и нет. Американец упустил возможность провести третий бой с Фьюри, и сразу решил перезапуститькарьеру, расставшись с тренером Марком Бреландом, который выбросил полотенце во втором поединке с «Цыганским королем».

«Помимо Джошуа – Фьюри, бой Уайлдер – Уайт будет одним из крупнейших в боксе. Я хотел бы его устроить», – однозначно заявил Хирн. «Думаю, что Уайлдер должен вернуться в ринг. Правда, я бы его не выпускал сразу же против Уайта. Ему нужен промежуточный поединок, учитывая то, что он будет работать с новой командой тренеров. Думаю, что обстановка в ней сейчас не очень стабильная».

Поветкин нокаутировал Уайта в августе 2020-го / Фото - talkSPORT

Но сейчас все идеи и разговоры нужно положить в карман и наблюдать за боем Уайт –Поветкин. В прошлом году британец дважды отправлял россиянина в нокдаун, но в итоге был сам жестко нокаутирован.

Теперь же Уайт существенно изменил команду. В частности, помогавший Ленноксу Льюису в реванше против Хасима Рахмана Гарольд Найт во втором поединке против россиянина будет работать в углу «Боди Снэтчера».

Хирн категоричен – права на ошибку в реванше у Уайта нет. Она будет означать конец всем перспективам боксера.

«Если он проиграет, то может забыть о соперничестве с Уайлдером. Также это будет конец претензий на звание чемпиона мира, поэтому он обязан побеждать».