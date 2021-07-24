Уоррен объяснил, почему бой против Такама важен для Джойса

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Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен, представляющий интересы британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО), считает француза Карлоса Такама (39-5-1, 28 КО) идеальным соперником на данном этапе карьеры для его подопечного.

Промоутера цитирует портал worldboxingnews.net:

У Джо только двенадцать боев на профессионально ринге и он уже может закрепиться как обязательный претендент. После этого поединка он встретится с победителем боя Джошуа - Усик. Джойс с самого начала своей карьеры дрался с крутыми парнями, потому что его возраст не позволял долго раскачиваться. Его уровень уже достаточно высок, но бой с Карлосом позволит увидеть недостатки, над которыми еще нужно поработать.

Нас ждет противостояние больших парней, которые будут бросать бомбы друг в друга. Такам действительно придет драться и будет пытаться нокаутировать Джойса, но я уверен в подбородке Джо».