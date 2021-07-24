Уоррен объяснил, почему бой против Такама важен для Джойса
Глава промоутерской компании Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен, представляющий интересы британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО), считает француза Карлоса Такама (39-5-1, 28 КО) идеальным соперником на данном этапе карьеры для его подопечного.
Промоутера цитирует портал worldboxingnews.net:
«Карлос опытный боксер, который всегда приходит, чтобы драться. Мы знаем, что его стиль и стиль Джо составляют конкуренцию. Джойс должен быть на высоте в этом поединке и победить Карлоса более впечатляюще, по сравнению с такими парнями, как Джошуа и Чисора.
У Джо только двенадцать боев на профессионально ринге и он уже может закрепиться как обязательный претендент. После этого поединка он встретится с победителем боя Джошуа - Усик. Джойс с самого начала своей карьеры дрался с крутыми парнями, потому что его возраст не позволял долго раскачиваться. Его уровень уже достаточно высок, но бой с Карлосом позволит увидеть недостатки, над которыми еще нужно поработать.
Нас ждет противостояние больших парней, которые будут бросать бомбы друг в друга. Такам действительно придет драться и будет пытаться нокаутировать Джойса, но я уверен в подбородке Джо».
Джо Джойс оказался ровно на 7 килограмм тяжелее Карлоса Такама.