Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Уоррингтон и Лара высказались относительно предстоящего реванша

Британец намерен огорчить своего визави

Бокс Профессиональный бокс
08:23
Уоррингтон и Лара высказались относительно предстоящего реванша
Уоррингтон и Лара / Фото - boxing247.com
Экс-чемпион мира в полулегком дивизионе британец Джош Уоррингтон (30-1, 7 КО) поделился эмоциями после официального объявления его реванша против мексиканца Маурисио Лары (22-2, 15 КО).

Цитирует Уоррингтона talksport.com.

«В феврале я потерпел первое поражение в своей карьере. После 30 боев и 11 лет без поражений, это случилось. Этот дерзкий мексиканец сумел подловить меня. Мы намерены все исправить в матче-реванше, который пройдет в Лидсе. Маурисио отличный боец и хороший панчер, но если бы мы дрались 100 раз, я бы выиграл 99 поединков. Тот единственный раз, когда он добился успеха, был во время прошлой нашей встречи. Мы извлекли ошибки из того поединка и собираюсь показать превосходное выступление в следующем бою».


Лара также высказался относительно предстоящего поединка.

«Я никогда особо не любил говорить, лучше я все скажу в ринге. Я иду на матч-реванш 4 сентября и буду стараться доносить свои удары к цели столько раз, сколько будет нужно. Я иду за Джошем Уоррингтоном. Все это для Мексики».


Напомним, что Лара и Уоррингтон выйдут в ринг 4 сентября на Headingley Rugby League Stadium в Лидсе, Великобритания.

В первом поединке, который состоялся 14 февраля на ивенте от Matchroom Boxing, Лара одолел Уоррингтона техническим нокаутом в 9 раунде.



Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джош Уоррингтон Маурисио Лара

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Уоррингтон проведет реванш против Лары 4 сентября
Уоррингтон проведет реванш против Лары 4 сентября
Бокс Профессиональный бокс
14 июля 17:45

Новости: Бокс

«Ломаченко – бывшая девушка Лопеса». Редкач не выбирает выражений
«Ломаченко – бывшая девушка Лопеса». Редкач не выбирает выражений
Профессиональный бокс
09:41
Рогава: «За дебют в профи боксе я получил немного меньше, чем за чемпионский пояс в К-1»
Рогава: «За дебют в профи боксе я получил немного меньше, чем за чемпионский пояс в К-1»
Профессиональный бокс
09:22
Супертяжеловес, но не Усик. ESPN определил лучшего боксера 2020 года
Супертяжеловес, но не Усик. ESPN определил лучшего боксера 2020 года
Профессиональный бокс
08:50
Уоррингтон и Лара высказались относительно предстоящего реванша
Уоррингтон и Лара высказались относительно предстоящего реванша
Профессиональный бокс
08:23
Бриггс: «Теперь все выглядит хорошо для Уайлдера в поединке с Фьюри»
Бриггс: «Теперь все выглядит хорошо для Уайлдера в поединке с Фьюри»
Профессиональный бокс
07:41
Поединок Бенавидес – Ускатеги станет претендентским по версии WBC. Есть дата
Поединок Бенавидес – Ускатеги станет претендентским по версии WBC. Есть дата
Профессиональный бокс
07:15
Энди Руис. Тот самый тяжеловес, которого ты помнишь
История
Энди Руис. Тот самый тяжеловес, которого ты помнишь
Профессиональный бокс
07:00
Дэвис может вернуться в ринг боем против Диаса
Дэвис может вернуться в ринг боем против Диаса
Профессиональный бокс
14 июля 22:17
Кастаньо: «На Чарло оказывается большое давление – воспользуюсь этим»
Кастаньо: «На Чарло оказывается большое давление – воспользуюсь этим»
Профессиональный бокс
14 июля 21:41
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости