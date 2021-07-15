Уоррингтон проведет реванш против Лары 4 сентября
Уоррингтон и Лара высказались относительно предстоящего реванша
Британец намерен огорчить своего визави
08:23
Уоррингтон и Лара / Фото - boxing247.comЭкс-чемпион мира в полулегком дивизионе британец Джош Уоррингтон (30-1, 7 КО) поделился эмоциями после официального объявления его реванша против мексиканца Маурисио Лары (22-2, 15 КО).
Цитирует Уоррингтона talksport.com.
«В феврале я потерпел первое поражение в своей карьере. После 30 боев и 11 лет без поражений, это случилось. Этот дерзкий мексиканец сумел подловить меня. Мы намерены все исправить в матче-реванше, который пройдет в Лидсе. Маурисио отличный боец и хороший панчер, но если бы мы дрались 100 раз, я бы выиграл 99 поединков. Тот единственный раз, когда он добился успеха, был во время прошлой нашей встречи. Мы извлекли ошибки из того поединка и собираюсь показать превосходное выступление в следующем бою».
Лара также высказался относительно предстоящего поединка.
«Я никогда особо не любил говорить, лучше я все скажу в ринге. Я иду на матч-реванш 4 сентября и буду стараться доносить свои удары к цели столько раз, сколько будет нужно. Я иду за Джошем Уоррингтоном. Все это для Мексики».
Напомним, что Лара и Уоррингтон выйдут в ринг 4 сентября на Headingley Rugby League Stadium в Лидсе, Великобритания.
В первом поединке, который состоялся 14 февраля на ивенте от Matchroom Boxing, Лара одолел Уоррингтона техническим нокаутом в 9 раунде.
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