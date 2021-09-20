Усик: «Меня не мотивируют деньги»

Александр Усик, / Фото: Sky Sports

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) в эфире YouTube-канала GARNEKSPORTS рассказал о причине своей мотивации.



Я могу вам сказать, что я вообще на данный момент не думаю, кто что будет делать. Когда мы выйдем в ринг 25 сентября, тогда и будет видно. До этого кто что думает, какие планы строят – пусть строят.

Все, что я делаю, делается для того, чтобы стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Меня не мотивируют деньги, меня не мотивируют титулы. Меня мотивирует то, что я делаю, и конкретно бокс. Все, что у меня будет после этого – это побочный эффект моего труда».