Лишь бы не травмировался до боя. Джошуа практикует уникальные упражнения перед встречей с Усиком
«Усик находится в потрясающей форме. Он выдерживает невероятные нагрузки». Красюк в восторге
Гендир K2 Promotions – о подготовке украинца к мегафайту с Джошуа
17:59
Александр Красюк / Фото - XSPORTГенеральный директор промоутерской организации K2 Promotions Александр Красюк в интервью Youtube-каналу The Glove Show рассказал, как проходят подготовительный процесс украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) к предстоящему титульному поединку против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
«Я прямиком из тренировочного лагеря. Наблюдал, что там происходит. А там все прекрасно. Александр в потрясающей форме, команда находится в очень позитивном настроении. Эмоции близки к счастью, несмотря на то, что нагрузки там невероятные – режим очень плотный, график тяжелый, работа происходит с утра до вечера. Однако они научились делать эту работу так, что умудряются получать от нее удовольствие. В итоге – не психическое давление, а шутки, расслабление, бросается в глаза командная работа. Спарринги будут идти до конца следующей недели. 20 сентября мы летим в Великобританию. Во вторник пройдет пресс-конференция и дальше начнется целый ряд медийных мероприятий, которые будут предшествовать самому поединку».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.