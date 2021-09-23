Усик нежно поцеловал Ломаченко после пресс-конференции. Видео

Василий не удивился такому поступку друга





Василий Ломаченко и Александр Усик / Фото: Инстаграм

В Лондоне после пресс-конференции к боксерскому шоу промоутерской компании Matchroom Boxing бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) общался с журналистами, когда сзади к нему подошел его друг Александр Усик (18-0, 13 КО) и нежно поцеловал его в ухо.



Ломаченко не был удивлен поступку друга, который славится своими шутками.

Видео поцелуя (идет в посте сразу после совместного фото):

Напомним, Усик в Лондоне 25 сентября проведет поединок против чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA Энтони Джошуа.

Онлайн трансляция поединка Александра Усика и Энтони Джошуа.