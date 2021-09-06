Усик очень часто сравнивает себя с Али. У легендарного американца был свой аналог боя с Джошуа

И тогда он победил досрочно

История

Александр Усик / Фото - К2

Украинский супертяжеловес Александр Усик любит очень часто сравнивать себя с великим Мохаммедом Али. В первую очередь, боксер акцентирует внимание на том, что он родился с Али в один день – 17 января, а также схожестью стиля своего бокса с тем, что в ринге демонстрировал Али.

Но на этом параллели не заканчиваются. Оба они являются олимпийскими чемпионами: Али брал золото в 1964 году, Усик – в 2012-м. После того триумфа Али четыре года боксировал в современном эквиваленте тяжелого веса, после чего перебрался в хэвивейт.

Перед своим дебютом в новом дивизионе он прибавил в весе 18 фунтов. Первым соперником Али стал Сонни Листон, и это был уже титульный бой. Листон был гораздо крупнее Али, а сам Мохаммед на тот момент весил около 210 фунтов (95,2 кг), но точно знал, что ему нужно делать.

В итоге, в одном из перерывов между раундами Листон не смог встать со стула, а Али стал чемпионом мира.

В реванше вес Али опустился до 206 фунтов, но и на этот раз будущая легенда мирового бокса вышла победителем, нокаутировав соперника за один раунд.

Регулярные заявления Усика недавно поддержал и его промоутер Александр Красюк, акцентировав внимание на том, что украинец – точно таких же габаритов, как и легендарный Али.

«Для тех, кто не видит очевидной реальности, что Усик – супертяжеловес – Усик такого же размера, веса, как и его кумир – величайший Мохаммед Али. Может ли кто-нибудь из них сказать, что Али не был настоящим супертяжеловесом?»

Бой Джошуа – Усик состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». За ходом боя можно будет следить в трансляции на нашем сайте.