Ветеран хэвивейта: «Усик – гений в ринге, не удивительно, что он победил Джошуа»
Усик отправился на отдых в Хорватию
Чемпион мира прибыл в город Задар
12:54
Фото: Facebook Усика
Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) вместе с семьей отправился отдыхать в Хорватию.
Боксер находится в городе Задар. Об этом стало известно из Instagram-сторис украинца.
Хорватия – не первая страна, в которую отправился отдыхать Усик после боя с Энтони Джошуа. Ранее украинский боксер побывал в Грузии.
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