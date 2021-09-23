Как выглядит стадион «Тоттенхэма» за два дня до боя Усик – Джошуа
Усик в ярком образе встретился в Лондоне с Ломаченко
Василию следовало бы поучиться у Александра умению представить себя
16:23
Александр Усик / Фото: Инстаграм
В Лондоне украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) в импозантном костюме встретился со своим другом Василием Ломаченко (15-2, 11 КО).
Напомним, Усик 25 сентября на футбольном стадионе «Тоттенхэма» проведет бой против чемпиона мира WBO, IBF, WBA Энтони Джошуа.
Онлайн трансляция поединка Энтони Джошуа – Александр Усик.