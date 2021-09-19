Усик восхищается Мухаммедом Али: «Он изменил мир»
Александр Усик
(18-0, 13 KO) в документальном фильме на Youtube канале Big Fish Boxing рассказал о человеке, который вызывает у него невероятное уважение:
Мухаммед Али сделал такие большие вещи. У него в лагере были огромные камни. Их не поднять человеку, доставляли краном. И на камнях были написаны имена его соперников. Он очень любил людей. Посмотрите на то, как он изменил историю. Когда он сказал: «Я не поеду на войну во Вьетнам. Почему я должен убивать людей, которые мне не сделали ничего плохого. Просто из-за политики».
Он жертвовал собой – у него отбирали лицензию, на него давили. Но он стоял на своем и изменил ход истории, изменил мир.
Он опередил время. Я считаю его космонавтом в боксе. Ребята, которые находились с ним в ринге, были хуже него. Он показывал сумасшедший бокс. Но он делал и другие вещи, из-за которых остался в истории. Когда президент США начал передергивать руки возле Али, он посмотрел на него и показал: «Ты что, чокнутый?»
Напомним, что 25 сентября супертяжеловес Усик проведет поединок с обладателем титулов WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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