Усик восхищается Мухаммедом Али: «Он изменил мир»

Александр Усик / Фото: Facebook

Александр Усик (18-0, 13 KO) в документальном фильме на Youtube канале Big Fish Boxing рассказал о человеке, который вызывает у него невероятное уважение:



Он жертвовал собой – у него отбирали лицензию, на него давили. Но он стоял на своем и изменил ход истории, изменил мир.

Он опередил время. Я считаю его космонавтом в боксе. Ребята, которые находились с ним в ринге, были хуже него. Он показывал сумасшедший бокс. Но он делал и другие вещи, из-за которых остался в истории. Когда президент США начал передергивать руки возле Али, он посмотрел на него и показал: «Ты что, чокнутый?»