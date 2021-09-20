Менеджер Джошуа: «Владимир Кличко отказался от какой-либо вовлеченности в поединок Энтони и Усика»
Усик: «Я предпочитаю Джошуа, чем Фьюри, потому что он олимпийский чемпион»
Непобежденный украинский боксер отметил рост техники британца
10:59
Александр Усик / Фото - skysportsОбязательный претендент на титул WBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (18-0, 13 KO) в интервью Sky Sports сообщил, что уже давно поединком против чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Джошуа дрался против Александра Поветкина на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Я помню, как он подал мне знак. Думаю, он заметил меня в толпе. Джошуа помахал мне рукой. Я был весьма уверен в том, что хорошие парни должны драться друг с другом. У меня в голове были другие вещи: моя работа, семья, жена, дети. Я не думал о нем, но у меня была цель подраться с ним. Я предпочитаю его Тайсону Фьюри, потому что он олимпийский чемпион. После чемпиона мира в Баку Джошуа существенно улучшил свои технические навыки. Прежде всего, он прокачал свой боксерский ум. Он заматерел как мужчина. Его тело стало более зрелым, а навыки повысились. У меня же с тех пор появилось больше детей».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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