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Ужасный нокаут. Победитель признался – прокручивал его в голове и радовался, что соперник остался жив

Боец не упал, а потерянным повис на канатах
Бокс Профессиональный бокс
15:40
Ужасный нокаут. Победитель признался – прокручивал его в голове и радовался, что соперник остался жив
Джеремая Милтон нокаутировал соперника / Фото - tulsaworld.com

Мы привыкли считать бокс спортом джентльменов. В нем, действительно, обычно нет излишней жестокости. Не зря же многие говорят, что в первую очередь он учит не тому, как ударить самому, а тому, как избежать удара соперника.

Но порой это отношение к столь жестокому виду спорта излишне романтизировано.

Нокауты. Зрителям нравится, как современные гладиаторы выходят в ринг, ограниченный канатами и поверженный падает на канвас. Глухой звук падения сменяется ликованием трибун и радостью победителя.

В ринге определяется более умелый, более разносторонний или, порой, более удачливый боец. Но порой итоги подобных состязаний выглядят ужасно.

Так, к примеру, произошло в поединке одного американского проспекта супертяжелого веса Джеремаи Милтона (4-0, 4 КО).

Он хорошо зарекомендовал себя в любителях, становился вторым в отборе на Олимпийские игры-2020.

Это был бой в его родной Талсе, Оклахома, которую он покинул, чтобы в Лас-Вегасе выйти на действительно профессиональный уровень. И там спарринговал с крепкими, а порой даже топовыми представителями королевского веса: Джо Джойсом, Луисом Ортисом, Лео Дюбуа, Тайсоном Фьюри.

К тому же это был его дебют в шоу Top Rank. Еще и соперник не из проходных: две победы нокаутом в первом же раунде и два поражения, но лишь решениями судей (одно MD). В общем, мотивация проявить себя была запредельной.

Поэтому все закончилось уже на второй минуте поединка. Мощнейший удар правой – и Джейвоне Дафни в ауте. Он не упал, он повис на канатах. И от этого картина стала только еще более устрашающей:

Это был бой, который Милтон долго не мог прогнать из своей головы. Глаза оцепенелого после удара соперника никак не хотели стираться из памяти:

«Я много раз прокручивал этот бой у себя в голове. В момент воспоминания вновь меня накрывали. Я думал: «А что, если бы я не сдержал еще один удар и все же нанес бы его?» Я думал и думал об этом.

Мое тело натренировано нокаутировать соперников, наносить такие удары, но мой голова думала: «Нет, нет, не нужно!» Я понял, насколько сильно он был потрясен – рефери остановил бой.

Смерти происходят и в ринге, и за его пределами. Ты никогда не знаешь, где она тебя настигнет. Она может прийти тогда, когда ты ждешь ее меньше всего. Некоторые люди говорят мне: «Ты же действительно можешь убить кого-то в ринге!» Но это не то, чего я жажду.

В своей карьере я хочу лишь ставить цели и достигать их, покорять новые вершины. Так что, в конце концов, я рад, что с Дафни все хорошо. В итоге, это единственное, что имеет значение».

Действительно, в конце каждого поединка единственное, что имеет значение: чтобы он не стал последним. Действительно последним...

P.S. Но, если что, Милтон с двухметровым размахом рук в дальнейшим не стал себя сдерживать. И недавно вновь нокаутировал соперника. В этот раз, правда, менее кровожадно:

Сергей Лукьяненко
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