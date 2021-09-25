В андеркарде Усик – Джошуа случилось еще одно вопиющее судейское решение

Сын легендарного Рикки Хаттона одержал, мягко говоря, спорную победу

Фото: twitter.com/SkySportsBoxin

В Лондоне в андеркарде боя Александр Усик (18-0, 13 КО) – Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) случилось очередное скандальное судейское решение.

Ранее мы писали о том, как «ограбили» украинского боксера Максима Продана. В этот же раз «жертвой» судейского произвола стал Сонни Мартинес (2-5, 0 КО), который дал очень конкурентный бой сыну легендарного Рики Хаттона Кэмпбеллу Хаттону (4-0, 0 КО).

Поединок был шестираундовым и Мартинес, как минимум, наработал на ничью, но судьи отдали победу местному фавориту.

Бой Усик – Джошуа начнется не ранее 23:50. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.