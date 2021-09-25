Усик прибыл на арену, где пройдет бой с Джошуа
В андеркарде Усик – Джошуа случилось еще одно вопиющее судейское решение
Сын легендарного Рикки Хаттона одержал, мягко говоря, спорную победу
22:41
Фото: twitter.com/SkySportsBoxin
В Лондоне в андеркарде боя Александр Усик (18-0, 13 КО) – Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) случилось очередное скандальное судейское решение.
Ранее мы писали о том, как «ограбили» украинского боксера Максима Продана. В этот же раз «жертвой» судейского произвола стал Сонни Мартинес (2-5, 0 КО), который дал очень конкурентный бой сыну легендарного Рики Хаттона Кэмпбеллу Хаттону (4-0, 0 КО).
Поединок был шестираундовым и Мартинес, как минимум, наработал на ничью, но судьи отдали победу местному фавориту.
Бой Усик – Джошуа начнется не ранее 23:50. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
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