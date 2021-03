В боксе выдали лучший поединок года, но он закончился скандалом. Одного из судей отстранили сразу же

Роман Гонсалес и Франсиско Эстрада / Фото - boxingscene.com

Никогда в истории второго наилегчайшего веса в одном поединке не было столько ударов – 2529. Это рекорд дивизиона. Франсиско Эстрада и Роман Гонсалес выдали невероятный бой. Но реванш между, определенно, двумя будущими членами международного Зала славы бокса не ответил на все вопросы.

Впервые они встретились между собой в 2012 году. Для Эстрады это был первый титульный бой в карьере, дебют в США и, как потом оказалось, единственный поединок в наилегчайшем весе (до 50,8 кг).

Гонсалес, в свою очередь, проводил пятую защиту пояса WBA, а до этого владел титулом чемпиона в еще более мелком весе. Он считался и фаворитом, и более звездным боксером в этом противостоянии. Боксер из Никарагуа, собственно, и победил – единогласным решением судей: 118-100, 116-112, 116-112.

Лучшие моменты первого боя Гонсалес – Эстрада:

Перед реваншем Эстрада вспоминал ту встречу в надежде отомстить сопернику. Ведь теперь именно мексиканец был фаворитом противостояния:

«Думаю, в первом поединке судьи отдали Роману слишком много очков. Бой был намного ближе, чем на их записках. Многие говорили о том, что я даже побелил. Просто тогда о мне мало кто знал, а он был лучшим боксером вне зависимости от веса – мне не могли отдать победу. Нужно было побеждать только нокаутом.

Это был мой первый титульный бой, не моя весовая категория. Но я все равно отдал все, что имел. После заключительного раунда я был истощен. В конце боя я просто хотел, чтобы поединок наконец-то закончился. Но продолжал выбрасывать удары».

С того времени прошло много времени. Действительно много. В боксе поменялось достаточно вещей. К примеру, 8 из 18 боксеров, которые в 2012 году были лидерами своих дивизионов по версии The Ring сейчас уже завершили карьеры.

Первый бой был давно. Но гайки у боксеров не заржавели.

С того времени Роман стал первым в истории своей страны чемпионом мира в четырех весовых категориях, а затем едва не завершил карьеру. Он проиграл два боя – первую встречу и реванш со Срисакетом Сор Рунгвисаи. Но Гонсалесу все же хватило упорства – он вернулся, снова стал чемпионом мира. И опять уступил.

Эстрада, в свою очередь, после поражения в первом поединке вернулся в комфортный для себя вес и сразу же стал чемпионом, затем поднялся в дивизион к тому-таки Сор Рунгвисаи и уступил ему, чтобы победить в реванше. Мексиканец проигрывал трижды в своей карьере. Все три поражения он перекрыл победами.

Перед вторым боем Эстрада – Гонсалес мексиканец говорил намного больше своего соперника. Он обсуждал первый бой и настаивал на том, что судьи ошиблись, а также обещал, что в этот раз они будут работать впустую:

«Я уже боксировал с ним, знаю его слабости. Я выйду в ринг за победой. Бой завершится умным нокаутом».

Гонсалес от подобных разговоров был не в восторге, но предпочитал более сдержанное поведение – обещал проявить себя в ринге, а не на пресс-конференциях. Ну а его тренер предупреждал болельщиков – ждите настоящей рубки:

«Мы работали над затяжными комбинациями. В предыдущем бою он выбросил больше 1000 ударов. Сейчас он бьет еще с большей силой».

Не обманул. Бой вышел на загляденье. 12 раундов чистой рубки.

Обзор реванша Эстрада – Гонсалес:

Суммарно 2529 ударов, согласно CompuBox. Эстрада еще никогда в карьере не бил так много – 1212. Но он уступил Гонсалесу как по общему количеству ударов -105, так и по точным ударам -77.

Статистика ударов в бою Гонсалес – Эстрада

Ударов всего/точных

Джебов всего/точных

Сильных ударов всего/точных

Статистика говорит в пользу Гонсалеса. Но не судьи. Раздельным решением победа досталась Эстраде – 115:113 в одну сторону, 115:113 в другую сторону и безумные 117-111 в пользу Эстрады. От этого счета Карлоса Сакре многие оказались в недоумении.

Этот бой мог закончиться вничью, минимальной победой одного, минимальной победой второго, но не победой 9-3 по раундам в пользу Эстрады. Большинство болельщиков и экспертов склоняются к тому, что справедливее было бы отдать бой Гонсалесу, а здесь разгромный счет в пользу второго. Очередной плевок в лицо боксу.

В WBA не стали мириться с подобным и сразу же продемонстрировали свою позицию – временно отстранили судью Карлоса Сакре. И уточнили – дадут возможность рефери объясниться что это вообще было.

#EstradaChocolatito2 We will temporarily suspend Carlos Sucre, while the Officials Committee evaluates his performance in the Chocolatito-Estrada 2 fight. We will give the judge the opportunity to speak about what happened