В команде Фьюри боятся, что Джошуа проиграет Усику по очкам

Джошуа и Усик / Фото: соцсети боксеров

Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Фрэнк Уоррен заявил, что обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) не завершит бой с Александра Усиком (18-0, 13 KO) досрочно, то рискует проиграть решением судей:



Он больше, сильнее и у него длинные руки, однако если Усик сможет обойти его джеб, то доставит немало проблем. Если он останется на ногах после середины боя, то я начну всерьез беспокоиться за Энтони. Я чувствую, что если бой дойдет до решения, то Усик перебоксирует его.