Красюк – о бое Усик – Джошуа: «Поединки такого масштаба проходят в мире раз в несколько лет»
В команде Фьюри боятся, что Джошуа проиграет Усику по очкам
Уоррен считает, что рассчитывает на победу Джошуа только нокаутом
07:23
Джошуа и Усик / Фото: соцсети боксеров
Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Фрэнк Уоррен заявил, что обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) не завершит бой с Александра Усиком (18-0, 13 KO) досрочно, то рискует проиграть решением судей:
Усик – феноменальный крузер и демонстрирует заоблачный уровень. Но комфортно ли ему в супертяжелом весе? Не думаю, что смогу ответить на этот вопрос до боя. И один из самых больших вопросов для меня: сможет ли Джошуа реализовать свои преимущества?
Он больше, сильнее и у него длинные руки, однако если Усик сможет обойти его джеб, то доставит немало проблем. Если он останется на ногах после середины боя, то я начну всерьез беспокоиться за Энтони. Я чувствую, что если бой дойдет до решения, то Усик перебоксирует его.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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