В противостоянии жертв Гвоздика Гонсалес нокаутировал Карпенси

Кубинец выиграл уже третий бой подряд после поражения от украинца





Юниэски Гонсалес / Фото: El Nuevo Herald

В Голливуде, штат Флорида, США, встретились середняки полутяжелого веса кубинец Юниэски Гонсалес (21-3, 17 КО) и американец Томми Карпенси (30-8-1, 19 КО).



Гонсалес выиграл поединок очень быстро. Уже во втором раунде ему удалось пробить печень соперника – нокаут.

Напомним, Гонсалес в 2017-м году проиграл техническим нокаутом украинцу Александру Гвоздику. Затем кубинец более трех лет отсутствовал в боксе, но после возвращения одержал уже три победы.

Карпенси досрочно проигрывал Гвоздику в 2016-м году, и тогда ему удалось отправить украинца в первый нокдаун в карьере.