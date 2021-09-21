Валлин спрогнозировал результат поединка Усик – Джошуа

Шведский супертяжеловес назвал фактор, за счет которого британец может защитить титулы



Отто Валлин / Фото - boxeomundial

Шведский боксер супертяжелой весовой категории(22-1, 14 KO) сделал прогноз на предстоящий поединок поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в хэвивейте между их действующим обладателем британцем(24-1, 22 КО) и претендентом в лице украинца(18-0, 13 КО).Цитиурет Валлина«Я считаю, что Усик был великолепным крузером, но в супертяжелом весе не показал еще чего-то существенного. Тем не менее, я ожидаю красивого и конкурентного боя. Я отдаю предпочтение в сторону Джошуа. Ему придется хорошо поработать в этом бою, но он может досрочно победить Усика. Габариты и вес сыграют ключевую роль в этом бою. Мне кажется, что Усик все еще в периоде адаптации к супертяжелому весу».Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.