Валлин: «Диллиан Уайт – отличный боец и достойный соперник, но я лучше во всех направлениях»
Валлин спрогнозировал результат поединка Усик – Джошуа
Шведский супертяжеловес назвал фактор, за счет которого британец может защитить титулы
20:29
Отто Валлин / Фото - boxeomundialШведский боксер супертяжелой весовой категории Отто Валлин (22-1, 14 KO) сделал прогноз на предстоящий поединок поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в хэвивейте между их действующим обладателем британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и претендентом в лице украинца Александра Усика (18-0, 13 КО).
Цитиурет Валлина BoxingScene.
«Я считаю, что Усик был великолепным крузером, но в супертяжелом весе не показал еще чего-то существенного. Тем не менее, я ожидаю красивого и конкурентного боя. Я отдаю предпочтение в сторону Джошуа. Ему придется хорошо поработать в этом бою, но он может досрочно победить Усика. Габариты и вес сыграют ключевую роль в этом бою. Мне кажется, что Усик все еще в периоде адаптации к супертяжелому весу».
Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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