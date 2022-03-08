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Владимир Кличко: «Жизнь продолжается – много украинцев будут появляться на свет»
Даже в такие отчаянные времена есть трогательные моменты, которые не позволяют опустить руки
08 марта 09:29
Фото: Twitter
Экс-чемпион мира в супертяжелом Владимир Кличко весе посетил родильное отделение, в котором с начала вторжения россии на территорию Украины появились на свет 82 новорожденных:
Жизнь продолжается. 82 ребенка родились в этой больнице с того момента, как началась война. Много украинцев на подходе и будут появляться на свет каждый день.
В жизни бывают очень дорогие моменты. Даже в такие отчаянные и трудные времена. Так трогательно.
There are very precious moments in life. Even in desperate, challenging times like these. So heartwarming.#WeAreAllUkrainians#StopTheWar #StandWithUkraine #Standtogether #united #Ukraine #FreeUkraine #StopWar #ActNow #kyiv pic.twitter.com/zjzLAV85TO— Klitschko (@Klitschko) March 7, 2022
Напомним, что еще один украинский чемпион Денис Беринчик (16-0, 9 KO) взял в руки оружие.
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