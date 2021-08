Внук Мухаммеда Али дебютировал в профессиональном боксе, нокаутировав соперника в первом раунде

Фото: ESPN Ringside

Средневес Нико Али Уолш (1-0, 1 КО) провел дебютный бой в профессионалах.

В ночь с 14 на 15 августа он выступил в вечере бокса, организованном промоутерской компанией Top Rank и в первом раунде победил техническим нокаутом Джордана Уикса (4-2, 2 KO).

And the pro career for the grandson of The Greatest is officially up and running @NicoAliX74 (1-0, 1 KO) earns the first round stoppage!#FrancoMoloney3 | ESPN pic.twitter.com/kFOqPDZrSY