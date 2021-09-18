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«Я предвижу, что Усик окажется в нокауте». Хэй чересчур уверен в победе Джошуа

Бывший чемпион мира назвал главную ошибку украинца
Бокс Профессиональный бокс
16:19
«Я предвижу, что Усик окажется в нокауте». Хэй чересчур уверен в победе Джошуа
Дэвид Хэй / Фото - skysports
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves суверенностью заявил, что решение претендента на титул в хэвивейте Александра Усика (18-0, 13 KO) набрать вес перед поединком с чемпионом мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) является ошибочным.

«Я не вижу, как Александр Усик может достичь реального успеха. Я думаю, что его лучшие атрибуты – это скорость ног и ловкость. Но, глядя на его тренировки, кажется, что он раскачался, набрал много массы. Он не выглядит так, как раньше. В супертяжелом весе я усвоил урок, что быть эффективным можно и без 102 килограммов веса, что лучше весить 95 кг. Ты должен быть способным избегать ударов, вместо того чтобы пытаться сделать свои попадания более тяжелыми. И я чувствую, что в этом Усик потерпит неудачу. Он не был мастером одноударных нокаутов в первом тяжелом весе. Попытка раскачаться, чтобы усилить удар в супертяжелом вес, только замедлит его и сделает более легкой мишенью. Я предвижу, что он окажется в нокауте. Я думаю, что Джошуа разберется с Усиком по-настоящему ярко, полностью высечет его. Усик очень мастеровит, но Джошуа – более крупная и лучшая машина».


Напомним, что поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.



Владимир Кириченко
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Теги

Дэвид Хэй Александр Усик Энтони Джошуа

Комментарии 1

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18 сентября 2021г. 16:28
Джошуа уйдёт с ринга экс-чемпионом.
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