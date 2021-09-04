Юбэнк-младший назвал примерную дату боя с Головкиным

Крис Юбэнк-младший / фото - boxingscene.com

Дважды побежденный Крис Юбэнк-младший (30-2, 22 КО) утверждает, что он держит Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) в своем перекрестье и планирует с ним сразиться после своей победы в чемпионском поединке.

Британца цитирует портал boxingscene.com:

Конечно. С самого начала я смотрел на лучших бойцов и представлял, как однажды зайду с ними в ринг, что я буду делать и как их бить. Любой желающий стать чемпионом мира должен всегда настраиваться на победу в бою против первоклассных бойцов. Если этого нет, то тогда уже будет гораздо сложнее, в какой-то момент можно не выдержать и сломаться. С духом у меня всегда все было хорошо и этого менять не планирую».