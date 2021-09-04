Бурсак: «Готов сражаться с Альваресом, Головкиным и Рамиресом»
Юбэнк-младший назвал примерную дату боя с Головкиным
Британец планирует поединок с GGG
4 сентября 14:10
Крис Юбэнк-младший / фото - boxingscene.com
Дважды побежденный Крис Юбэнк-младший (30-2, 22 КО) утверждает, что он держит Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) в своем перекрестье и планирует с ним сразиться после своей победы в чемпионском поединке.
Британца цитирует портал boxingscene.com:
«Я давно уже целюсь на Головкина, и, как мне кажется, фанаты были бы очень рады увидеть наш поединок. Если ничего не путаю, он боксирует с Риото Муратой в следующем бою, поэтому сейчас пока наш бой не будет возможен. Но я считаю, что бой с Головкиным состоится через 7-9 месяцев. Постараемся приложить все усилия, чтобы все срослось.
Конечно. С самого начала я смотрел на лучших бойцов и представлял, как однажды зайду с ними в ринг, что я буду делать и как их бить. Любой желающий стать чемпионом мира должен всегда настраиваться на победу в бою против первоклассных бойцов. Если этого нет, то тогда уже будет гораздо сложнее, в какой-то момент можно не выдержать и сломаться. С духом у меня всегда все было хорошо и этого менять не планирую».
Крис Юбэнк-младший высказался о желании подраться с Геннадием Головкиным.