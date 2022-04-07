«За такие преступления никогда не будет им прощения». Егор Голуб – о бесчеловечном поведении армии рф и вступлении в тероборону

Военные хроники #9

Егор Голуб / фото - Facebook тренера

Егор Голуб, тренер чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (16-0, 9 КО), эксклюзивно для XSPORT вспомнил о том, каким было начало войны для его семьи, рассказал о вступлении в территориальную оборону, а также заявил, что россиянам, которые совершали геноцид украинского народа никогда не будет прощения.

Как ты узнал о начале войны?

У меня были куплены билеты в Лондон, где мне предложили работу. Я должен был ехать туда, чтобы с ней ознакомиться. 24 февраля я проснулся от взрыва, но подумал, что мне это приснилось. Подождал минут 15, услышал второй, и одеваясь, пошел будить жену. Когда я ее будил, она спросила, почему я так рано встал, ведь на работу мне тогда не нужно было. Я сказал, что началась война.

Вот так мы и узнали о начале войны.

Егор Голуб с сыном в бомбоубежище / фото - Facebook тренера Егор Голуб с сыном в бомбоубежище / фото - Facebook тренера

Мы собрали все необходимое: документы и вещи первой необходимости. Началась воздушная тревога, я детей спустил в подвал, и день с ними там побыл. После этого я договорился со своей мамой, она живет в Испании, что она приедет на границу с Украиной, а я привезу туда детей. Ехали мы туда 42 часа, дорога была очень сложной, много пробок, мало было заправок, где можно было заправиться.

После того как я их отвез, я вернулся в Киев, и вместе со своими друзьями вступил в территориальную оборону.

В Instagram тебя отмечали на историях о помощи ребятам. Можешь рассказать, как именно помогаешь?

Да, я также занимаюсь и волонтерством. Закупил для одного подразделения на большую сумму вещи. Кто их давал я говорить не буду, часть вещей уже приехала, часть приедет на днях. И скоро будет еще одна поставка.

Я считаю, что сейчас нужно быть очень полезными и помогать тем, кто на передовой.

Что скажешь о действиях нашей армии?

Я считаю, что наши ребята защищают нашу страну очень качественно, правильно исполняют все приказы, думаю, они к этому готовились. Они действительно показывают себя как профи - только с лучшей стороны.

фото - Facebook тренера фото - Facebook тренера

Увиденное в Ирпене, в Гостомеле и Буче шокировало, я не могу назвать тех, кто это сделал людьми, ведь даже животные бы так не сделали. Очень жаль, что людей насиловали, убивали, детей убивали… очень сложно говорить на эту тему.

Также нужно понимать, что такие города как Сумы, Харьков, Мариуполь, Чернигов, Бердянск и другие приняли удар вражеской армии первыми, им нужно отдать должное за то, что она не продвинулась дальше. Я уверен, что война закончится нашей победой, ведь у нас очень сильная нация, которую не сломать.

За такие преступления никогда не будет им прощения. Также не будет прощения тем, кто эти действия поддерживает. Очень прискорбно, что люди говорят, что хотят нас вызволять, не нужно нас ни от кого вызволять! Мы жили, работали, все было хорошо, а потом Мордовия напала на нас восемь лет назад, а теперь решила и вовсе уничтожить такую нацию, как Украина. Однако, это никогда не случится!

Также читайте на нашем сайте интервью о войне от Игоря Шевадзуцкого, Тараса Шелестюка, Виктора Цехмейстра, Иванны Крупени, Якова Хаммо, Артема Лесюка, Карена Чухаджяна и Богданы Голуб.