Белью: «В период между 7-м и 9-м раундом Усик выяснит, что он не природный супертяжеловес»
Задумчивый Усик размышляет о тактике на бой с Джошуа
25 сентября украинец сразится за четыре пояса в хэвивейте
20:56
Александр Усик / Фото: Getty Images
Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) чуть более чем через две недели сойдется в ринге с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
Instagram аккаунт LomUs опубликовал новую фотографию украинца. Интересно, о чем же думает Усик – о тактике на бой с Джошуа или насколько хорошо на нем будут смотреться пояса «королевского» дивизиона?
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.
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