Задумчивый Усик размышляет о тактике на бой с Джошуа

25 сентября украинец сразится за четыре пояса в хэвивейте

Александр Усик / Фото: Getty Images

Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) чуть более чем через две недели сойдется в ринге с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



Instagram аккаунт LomUs опубликовал новую фотографию украинца. Интересно, о чем же думает Усик – о тактике на бой с Джошуа или насколько хорошо на нем будут смотреться пояса «королевского» дивизиона?

На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.