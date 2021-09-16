Любчич и Сыромятников не вышли в финал чемпионата мира напрямую

Украинская байдарка-двойка заняла шестое место в своем заезде

В Копенгагене проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

Украинская мужская байдарка-двойка Вячеслав Любчич/Александр Сыромятников не сумели напрямую пробиться в финал, заняв шестое место в своем заезде, в то время как автоматически в финал попадают первые три позиции.

Тем не менее, Любчич и Сыромятников позже примут участие в утешительном заезде, где получат еще одну возможность квалифицироваться в финал.

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