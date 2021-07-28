Юрий Чебан: «Набирал форму, но упал с мотоцикла и сломал руку. Это был звоночек, что нужно дать дорогу молодым»
Тренер сборной Украины раскритиковал организаторов Олимпиады
Юрий Чебан считает, что гребной канал расположен в самом ветреном месте
08:41
Юрий Чебан / фото - Facebook
Главный тренер сборной Украины Юрий Чебан раскритиковал местоположение гребного канала на Олимпийских играх в Токио, Япония. В своем Facebook двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о грядущем выступлении украинской сборной, которая стартует 2 августа.
«Гениальная задумка организаторов, архитектора и инженеров разместить Олимпийский гребной канал Токио в самом ветреном месте. Не каждый день увидишь как Академисты выворачиваются и съезжают с дорожки!!
Мы стартуем на том же с 2-7 и все будет ОК, я проверял!»
Отметим, что в гребном слаломе на байдарке украинке удалось попасть в топ-10 на Олимпиаде.
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