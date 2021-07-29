Янчук: «Хочется достойно представить Украину на Олимпиаде-2020»

Бронзовый призер прошлых Рио-2016 поделился мыслями накануне Олимпийских игр

Дмитрий Янчук / Фото: ukraine-canoe.org

Бронзовый призер Рио-2016 в гребле на каноэ Дмитрий Янчук поделился впечатлениями от предстоящих Олимпийских Игр в Токио, Япония.



Какие ожидания от вторых Олимпийских игр?

Перед старт переполняют чувства, очень хочется достойно представить Украину На Играх-2020.

Кто будет вас поддерживать во время Олимпиады?

Очень много людей. Мои близкие – семья, любимая. Конечно, друзья. Мой первый тренер – Наталия Жиляева, все, кто знают меня в Хмельницком, где я начинал заниматься греблей.

Насколько тяжело будет приспосабливаться к часовому поясу Японии, ведь разница немаленькая – шесть часов…

Тяжело сказать, ведь мы летим незадолго до старта. Нужно будет приспособится и к новому климатическому поясу. Впрочем, на Играх в Рио также была немаленькая разница во времени, но все сложилось удачно. Надеюсь, что в Японии все сложится успешно в плане результата – и у меня, и у всей команды.

На что нацеливаетесь в Токио-2020?

Только на медаль. Для этого, собственно, и работали в этом олимпийском цикле, никаких других целей быть не может. В целом, считаю, что сборная Украины достойно выступит на Олимпийских Играх в Токио.

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