Giro d`Italia. Йейтс выиграл 19-й этап, Пономарь традиционно финишировал в топ-100
Британский гонщик Саймон Йейтс из команды BikeExchange одержал победу на 19-м этапе веломногодневки Giro d`Italia.
Марафонцы проехали 166 километров между Аббьятеграссо и Альпе ди Мера. 18-летний украинец Андрей Пономарь после рекордного результата на предыдущем этапе довольствовался 99-м местом.
Giro d`Italia. 19-й этап
1. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – 4.02,55
2. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 0,11
3. Эган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 0,28
4. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 0,32
5. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – то же время
Общий зачет (после 19-го этапа).
1. Эган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 81.13,37
2. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 2,29
3. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – 2,49
4. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – 6,11
5. Хью Карти (Великобритания, EF Education – Nippo) – 7,10
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