Giro d`Italia. Йейтс выиграл 19-й этап, Пономарь традиционно финишировал в топ-100

Гонка близится к своему завершению

Саймон Йейтс / фото - The Bike comes First

Британский гонщик Саймон Йейтс из команды BikeExchange одержал победу на 19-м этапе веломногодневки Giro d`Italia.

Марафонцы проехали 166 километров между Аббьятеграссо и Альпе ди Мера. 18-летний украинец Андрей Пономарь после рекордного результата на предыдущем этапе довольствовался 99-м местом.

Giro d`Italia. 19-й этап

1. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – 4.02,55

2. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 0,11

3. Эган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 0,28

4. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 0,32

5. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – то же время

Общий зачет (после 19-го этапа).

1. Эган Арли Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) – 81.13,37

2. Дамиано Карузо (Италия, Bahrain – Victorious) – 2,29

3. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange) – 2,49

4. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – 6,11

5. Хью Карти (Великобритания, EF Education – Nippo) – 7,10