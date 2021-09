Падун финишировал вблизи первой полусотни на 19-м этапе «Вуэльты»

Фото: twitter.com/BHRVictorious

Состоялся 19-й этап многодневной велогонки «Вуэльта Испании», пелотон преодолел по горам 191.2 километр.

Украинец Марк Падун, представляющий команду Bahrain Victorious, финишировал 104-м. Первым стал датчанин Магнус Корт из команды EF Education-Nippo. Вторую строчку занял португалец Руи Оливейра из UAE-Team Emirates. Третьим на финише был американец Куинн Симмонс из Trek-Segafredo.

«Вуэльта». 19-й этап:

1. Магнус Корт (Дания, EF Education-Nippo) – 4:24:54

2. Руи Оливейра (Португалия, UAE-Team Emirates)

3. Куинн Симмонс (США, Trek-Segafredo)

…

65. Марк Падун (Украина, Bahrain Victorious) – 02:54,26.

El tercer triunfo de @MagnusCort en #LaVuelta21 ha llegado desde una fuga que ha volado ante el empuje del pelotón. Revívelo en 1'.



A third stage win for an impressive Magnus Cort after a powerful break resisted the hard pace from the peloton. The 1' summary.@gorouvy pic.twitter.com/RWzGun1El0