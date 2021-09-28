С сына Лэнса Армстронга сняли обвинения в изнасиловании совершеннолетней

Адвокаты доказали невиновность сына легенды спорта





Лэнс и Люк Армстронг

Окружная прокуратура Техаса сняла обвинения в изнасиловании несовершеннолетней с сына скандальной легенды велоспорта Лэнса Армстронга Люка. Об этом сообщил ESPN адвокат Армстронга-младшего Рэнди Ливитт.



«Мы предоставили прокуратуре убедительные доказательство того, что отношения между молодыми людьми были полностью взаимны и здесь нет состава уголовного преступления. Люк прошел два независимых теста на детекторе лжи с лучшими экспертами штата. Проверка показала, что он не применял силу и не угрожал для принуждения девушки к сексу».

В ноябре 2020 года девушка обратилась в полицию, обвинив Люка в изнасиловании. Сам инцидент случился в 2018 году. Тогда девушке было 16 лет, а сыну спортсмена 18 лет.