Величайшая победа украинца. Падун победил на этапе Critеrium du Dauphinе

Марк Падун / фото - скриншот

Украинский велогонщик, который представляет команду Вahrain Victorious, Марк Падун выиграл 7-й этап престижной веломногодневки Critеrium du Dauphinе. Эта гонка относится к уровню Мирового тура, выше нее только Giro d`Italia, Tour de France и Vuelta.

Отметим, что 24-летний украинец триумфовал на предпоследнем этапе, который является горным и одним из самых сложных на многодневке.

Марк не участвовал в отрыве дня, он держался в основном пелотоне, а за 8 километров до финиша ответил на атаку нескольких других велогонщиков – и оторвался вместе с ними от пелотона. В итоге Падун опередил ближайшего преследователя на 34 секунды.

Mark Padun surprend les favoris à @LaPlagne.

Revivez le dernier kilomètre de la 7ème étape du #Dauphiné.



Mark Padun surprises the favourites in La Plagne.

Relive the last kilometre of stage 7. pic.twitter.com/MNd55Zp2CI