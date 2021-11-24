Поддержите олимпийскую чемпионку Харлан в Суперфинале «Танців з зірками»

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05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 119:100 Окончен
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02:30 Нью-Джерси Дэвилз - Миннесота Уайлд 0:2 Перерыв
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02:00 Индиана Пэйсерс - Лос-Анджелес Лейкерс 91:82 4-я четверть
02:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 49:62 3-я четверть
03:00 Хьюстон Рокетс - Чикаго Буллз 55:64 Перерыв
03:00 Мемфис Гриззлис - Торонто Рэпторс 57:51 2-я четверть
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 56:49 2-я четверть
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02:00 Коламбус Блу Джекетс - Виннипег Джетс 1:0 3-й период
02:00 Флорида Пантерс - Филадельфия Флайерс 0:1 3-й период
02:00 Питтсбург Пингвинс - Ванкувер Кэнакс 3:0 Перерыв
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Монреаль Канадиенс 4:2 Перерыв
02:30 Нью-Джерси Дэвилз - Миннесота Уайлд 0:2 Перерыв
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс 0:2 2-й период
02:30 Детройт Ред Уингс - Сент-Луис Блюз 2:1 2-й период
03:00 Нэшвилл Предаторс - Вегас Голден Найтс 0:1 Перерыв
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05:00 Аризона Койотис - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
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05:00 Сиэтл Кракен - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
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02:00 Орландо Мэджик - Шарлотт Хорнетс 87:98 4-я четверть
02:00 Кливленд Кавальерс - Финикс Санс 93:100 4-я четверть
02:00 Индиана Пэйсерс - Лос-Анджелес Лейкерс 91:82 4-я четверть
02:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 49:62 3-я четверть
03:00 Хьюстон Рокетс - Чикаго Буллз 55:64 Перерыв
03:00 Мемфис Гриззлис - Торонто Рэпторс 57:51 2-я четверть
03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс 56:49 2-я четверть
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Майами Хит 48:54 2-я четверть
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Вашингтон Уизардз 66:44 2-я четверть
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Юта Джаз 43:42 2-я четверть
03:30 Сан-Антонио Сперс - Атланта Хоукс 27:27 Перерыв
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
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Поддержите олимпийскую чемпионку Харлан в Суперфинале «Танців з зірками»

Фехтовальщица близка к победе в шоу
Фехтование
24 ноября 17:39
Поддержите олимпийскую чемпионку Харлан в Суперфинале «Танців з зірками»

В воскресенье, 28 ноября, состоится суперфинал очередного сезона «Танців з зірками».

В шоу принимает участие олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, которая выступает в дуэте с Дмитрием Дикусаром.

28 ноября Харлан может стать победительницей «Танців з зірками», повторив путь известного баскетболиста, чемпиона НБА Имана Шамперта, который выиграл в американской версии шоу.


Поддержать Харлан вы можете, отправив смс по номеру 7914 с текстом «06».
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Ольга Харлан

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