Харлан заразилась коронавирусом
Поддержите олимпийскую чемпионку Харлан в Суперфинале «Танців з зірками»
Фехтовальщица близка к победе в шоу
24 ноября 17:39
В воскресенье, 28 ноября, состоится суперфинал очередного сезона «Танців з зірками».
В шоу принимает участие олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, которая выступает в дуэте с Дмитрием Дикусаром.
28 ноября Харлан может стать победительницей «Танців з зірками», повторив путь известного баскетболиста, чемпиона НБА Имана Шамперта, который выиграл в американской версии шоу.
Поддержать Харлан вы можете, отправив смс по номеру 7914 с текстом «06».
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