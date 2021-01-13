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Холодный расчет. Превью к чемпионату мира по фигурному катанию: часть I

В первой части превью рассказываем про украинцев, которые выступят в Стокгольме под сине-желтым флагом и не только, а также разбираемся что нужно для завоевания путевки на Олимпиаду-2022
Фигурное катание
11:43
Холодный расчет. Превью к чемпионату мира по фигурному катанию: часть I

22-28 марта шведская столица примет сильнейших фигуристов планеты, которые помимо четырех комплектов наград, разыграют почти 60 процентов путевок на Игры в Пекине-2022. Собственно, желание провести олимпийский отбор в привычном формате и стало одним из главных аргументов для Международного союза конькобежцев (ISU) при принятии решения в пользу проведения мирового форума в запланированные сроки, пусть и без зрителей, в так называемом «бабле» (участникам будет запрещено покидать пределы официального отеля и арены «Ericsson Globe»), со строгим следованием протоколу безопасности по COVID-19. Конечно, еще один немаловажный фактор, практически все национальные федерации подтвердили готовность отправить своих спортсменов в Стокгольм.   

Напомним, что за годы независимости в фигурном катании у нас было всего три медали мировой пробы: золото Оксаны Баюл (Прага-1993), а также две бронзы - Вячеслава Загороднюка (Тиба-1994) и танцевального дуэта Елена Грушина и Руслан Гончаров (Москва-2005). Успехи Виктора Петренко (золото-1992, серебро-1990, 1991, бронза-1988) пришлись еще на период СССР и СНГ. Впрочем, с тех пор очень много воды утекло. Жаль, что не замерзло: новых катков за это время появилось столько, что по пальцам можно посчитать. Сегодня о пьедестале украинцам даже мечтать не приходится. Попадание в десятку для нас уже сродни медали. Добиться этого не удавалось с 2009 года, когда шестое место в паре со Станиславом Морозовым заняла Татьяна Волосожар, которая в последствии завоевала золото Олимпиады-2014 для России.

Елена Грушина и Руслан Гончаров / Фото noc-odessa.org.ua
Достижением можно считать уже тот факт, что Украина - одна из 13 стран (всего заявилось 40), которые будут представлены на чемпионате мира во всех четырех видах программы. Последний раз такое было в Турине-2010. В Стокгольм мы отправляем опытный танцевальный дуэт Александру Назарову и Максима Никитина, имеющих за плечами пять мировых первенств (лучший результат 15-е место в 2017 и 2018 годах), Ивана Шмуратко, уже понюхавшего пороху крупных стартов (22-е место на ЧЕ и 29-е на ЧМ в сезоне 2018/19), а также трех дебютантов - одиночницу Анастасию Архипову и спортивную пару София Голиченко и Артем Даренский. Безусловно, главной задачей для представителей Украины на шведском льду будет завоевание путевок на Игры в Пекине. Что для этого нужно?

Система олимпийского отбора в фигурном катании достаточно запутанная и включает в себя командный турнир, который, напомним, впервые был проведен в Сочи-2014, кстати, с участием Украины. Тогда мы заняли лишь 12-е место в квалификационном для Игр рейтинге наций, основывающемся главным образом на результатах лучшего представителя от страны в каждой дисциплине на предолимпийских чемпионате мира и серии Гран-при ISU. Но для того, чтобы попасть в десятку команд - участниц Олимпиады страна должна была представить, как минимум, по одному спортсмену в трех видах из четырех. А стоявшие выше нас Южная Корея, Испания и Казахстан тогда сделать этого не смогли.

Чисто теоретически наличие представителей в каждой дисциплине нам позволяет претендовать на участие в командном турнире Олимпиады-2022. Практически, если вычесть потенциально более сильные сборные США, Канады, Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), Китая, Франции, Японии, Италии и Германии, у которых не должно возникнуть проблем с отбором в Пекин, то на оставшиеся вакантными два места помимо нас будут претендовать Чехия, Израиль, Великобритания, и, возможно, Грузия с Австралией.

Впрочем, для того чтобы вести речь о «команднике», нужно сначала пройти олимпийскую квалификацию индивидуально, на этом мы и остановимся подробнее. На чемпионате мира будут разыграны 24 из 30 путевок на Игры в одиночном катании (как у женщин, так и у мужчин), 19 из 23 в танцах на льду и, наконец, 16 из 19 в парном катании. Правда, само попадание, к примеру, в Топ-16, как в случае с парами, еще не гарантирует билет в Пекин.

Дело в том, что при подсчетах нужно учитывать, что если фигурист, будучи единственным представителем своей страны, пробьется на чемпионате мира в двойку сильнейших, то он теоретически заработает три олимпийские путевки, а если займет места с третьего по десятое - то две. Если два участника от одной страны (при трех представителях все равно в зачет идут результаты только лучших двух) займут места, сумма которых будет меньше или равна 13, они получат три квоты, если от 14 до 28 - то две. Дальше по результатам будет начисляться по одной лицензии всем, кто еще не квалифицировался, пока не наберется соответствующее число участников (для мужчин и женщины – по 24, в танцах – 19, в парах – 16).

Правда, если раньше дабы воспользоваться своими квотами, стране достаточно было просто иметь спортсменов с соответствующим техминимумом, то теперь сделать это можно будет только при условии, что второй или третий номер сборной (если таковой имеется) квалифицировались на чемпионате мира в произвольную программу. То есть если бы отбор на предыдущие Игры в Пхенчхане проходил по новым правилам и Алена Савченко с Брюно Массо завоевали бы серебро, как на предолимпийском чемпионате мира-2017, а вторая немецкая пара, в данном случае это Минерва Хазе и Нолан Зигерт, заняла 19-е место (после короткой тогда оставляли 16), то последней пришлось бы подтверждать свое право воспользоваться билетом на Игры на втором и заключительном этапе квалификации - Nebelhorn Trophy (он состоится 22-25 сентября 2021 года в Оберстдорфе).

Раньше туда допускались все желающие, но вот участвовали в отборе только по одному представителю от тех стран, которые еще не завоевали лицензии в соответствующей дисциплине. Теперь это будут еще и те, кто получили заветную олимпийскую путевку, так сказать, в кредит (то есть не выполнили условие попадания в произвольную программу на чемпионате мира). Здесь нужно сделать оговорку. Один и тот же фигурист дважды завоевать лицензию, хоть она и не именная, не сможет, так же как не сможет принести своей стране больше двух квот, если он выступал на чемпионате мира один и даже добыл золото или серебро. ISU, оставляя в новой редакции правил пункт о том, что первые два места дают три квоты, явно не доглядело. Так как далее четко написано, что на Nebelhorn Trophy не допускается больше одного участника от страны в каждой дисциплине!       

Александра Назарова и Максим Никитин / Фото УФФК
На Олимпиаду-2018 из украинцев через чемпионат мира отобрались только Назарова и Никитин. Ученикам Галины Чуриловой для этого хватило 15-го места, за ними прошли еще три дуэта из Китая, Турции и Испании. У мужчин олимпийские двери четыре года назад закрылись на Топ-20, у женщин - на Топ-22, в парах - на Топ-9.

Украинские одиночники квалифицировались в Пхенчхан через Небельхорн, тогда это были Анна Хныченкова (уже завершила карьеру) и Ярослав Паниот (принял решение сменить гражданство и в ожидании истечения связанного с этим международного карантина уже успел занять четвертое место на новом для себя национальном чемпионате США, который проходил в середине января 2021 года в Лас-Вегасе).

В украинской сборной образца Стокгольма-2021 решить вопрос с олимпийским отбором досрочно, не откладывая его до Оберстдорфа, по силам, пожалуй, танцевальному дуэту Назарова / Никитин и одиночнику Шмуратко.   

Также не забываем про воспитанников украинской школы фигурного катания, которые выступят в Стокгольме под флагами других стран, а таких 6! Самый титулованный из них, безусловно, Алексей Быченко, который, завоевав в 2016 году серебро в Братиславе, принес Израилю первую в истории медаль чемпионата Европы по фигурному катанию. К слову, в свои 33 он вместе с еще одним долгожителем - финном Вальттером Виртаненом будет самым старшим участником соревнований одиночников в Стокгольме.

Алексей Быченко / Фото 24smi.org
В женском катании за Австрию выступит Ольга Микутина, в спортивных парах - Денис Стрекалин (с Клео Амон, Франция), в танцах на льду - Юлия Жата (с Берком Акалином, Турция), Александр Колосовский (с Екатериной Кузнецовой, Азербайджан), Максим Сподырев (с Наталией Калишек, Польша). Для всех вышеперечисленных, кроме Сподырева и его очаровательной партнерши, это будет дебют на чемпионате мира.

                                                                                                                                                                Анна САВЧИК для XSPORT.ua

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Холодный расчет. Превью к чемпионату мира по фигурному катанию: часть I
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