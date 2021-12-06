Ибрагимович – о периоде в МЮ: «Мелочный и замкнутый менталитет»
40-летний Ибрагимович: «Мой контракт с «Миланом» не закончится никогда»
Форвард хочет остаться в итальянском клубе вечно
09:45
Златан Ибрагимович / Фото: Getty Images
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что хотел бы остаться в клубе вечно. Слова 40-летнего нападающего приводит Football Italia.
«Чувствую, мой контракт не закончится никогда. Пусть руководство «Милана» будет под давлением насчет моего продления.
Надеюсь, я останусь и буду играть за «Милан» вечно».
Ранее Ибрагимович раскритиковал ментальность «Манчестер Юнайтед».
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