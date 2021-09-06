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44-летний Шелаев дебютировал за клуб Второй лиги

Его опыт не помог команде избежать разгромного поражения
Футбол Первая лига
18:43
44-летний Шелаев дебютировал за клуб Второй лиги
Олег Шелаев / Фото - ФК Волчанск

В седьмом туре группы Б Второй лиги «Перемога» на выезде разгромила «Волчанск».

Матч стал дебютным за хозяев на профессиональном уровне для 44-летннего Олега Шелаева. Полузащитник возобновил карьеру после того, как в 2014 году повесил бутсы на гвоздь.

Однако, хавбеку не удалось помочь команде избежать поражения. До 87-й минуты преимущество гостей после гола Радченко оставалось минимальным. Но Кича реализовал пенальти, а Пхакадзе сделал разрыв крупным.

Победа позволила «Перемоге» оторваться от «Волчанска» на три очка и выйти на пятую строчку в турнирной таблице.

Вторая лига, группа Б, 7 тур

«Волчанск» – «Перемога» 0:3

Голы: Радченко, 36, Кича, 87 (пен.), Пхакадзе, 90+2
Сергей Стаднюк
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Теги

Олег Шелаев Волчанск (футбол) Вторая лига

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