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44-летний Шелаев дебютировал за клуб Второй лиги
Его опыт не помог команде избежать разгромного поражения
18:43
Олег Шелаев / Фото - ФК Волчанск
В седьмом туре группы Б Второй лиги «Перемога» на выезде разгромила «Волчанск».
Матч стал дебютным за хозяев на профессиональном уровне для 44-летннего Олега Шелаева. Полузащитник возобновил карьеру после того, как в 2014 году повесил бутсы на гвоздь.
Однако, хавбеку не удалось помочь команде избежать поражения. До 87-й минуты преимущество гостей после гола Радченко оставалось минимальным. Но Кича реализовал пенальти, а Пхакадзе сделал разрыв крупным.
Победа позволила «Перемоге» оторваться от «Волчанска» на три очка и выйти на пятую строчку в турнирной таблице.
Вторая лига, группа Б, 7 тур
«Волчанск» – «Перемога» 0:3Голы: Радченко, 36, Кича, 87 (пен.), Пхакадзе, 90+2
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